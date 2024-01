Enquête ouverte après le décès d'un enfant qui aurait ingéré de la méthadone

"Le 13 janvier 2024, vers 15h30, la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a été informée de la mort suspecte d'un enfant de quatre ans à l'Hôpital universitaire des enfants reine Fabiola", a indiqué la porte-parole du parquet, Yasmina Vanoverschelde. "Le parquet de Bruxelles a été informé et le magistrat de garde a ordonné les premiers devoirs. Il a notamment requis l'intervention du laboratoire de la police judiciaire fédérale et l'intervention d'un médecin légiste afin de réaliser une autopsie".

Selon Het Nieuwsblad, le décès de l'enfant est survenu dans une habitation du Middelweg à Haren, qui relie la chaussée de Haecht à la gare de Haren. L'enfant aurait pris une pilule de méthadone appartenant à une habitante de cet immeuble, une ancienne toxicomane sous traitement à la méthadone. Celle-ci aurait été interrogée et aurait déclaré avoir égaré une boîte de ces pilules six semaines plus tôt environ.