Entre 2015 et 2022, les vols de vélos signalés en hausse de 70% à Bruxelles

Dans le cadre du plan Good Move, la Région bruxelloise ambitionne de tripler la part modale du vélo pour les trajets courts d'ici 2030, visant à atteindre 15% d'utilisation.

Selon l'étude, le centre de Bruxelles est plus touché par les vols dans l'espace public, tandis que la périphérie est davantage concernée par les vols dans le domaine privé.

A titre de comparaison, c'est Copenhague qui compte le plus de vols de vélos pour 1.000 habitants (26 vols en 2022) suivie par Amsterdam (13 vols) et Anvers (8).Le taux de vol de vélos à Bruxelles et Londres est nettement inférieur (4 et 2). Les différences d'usage du vélo entre ces différentes villes pourraient expliquer en grande partie les écarts observés sur l'ampleur du phénomène du vol. En effet, Copenhague est la ville ou l'usage du vélo est le plus répandu (part modale du vélo de 41% selon les estimations utilisées), Amsterdam et Anvers présentent des parts modales et des taux de vols du même ordre de grandeur; alors que Bruxelles et Londres sont caractérisées par des usages du vélo plus faibles ainsi que par des taux de vol également faibles.