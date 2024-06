Environ 80 proches des victimes des Tueurs du Brabant présents au Justitia vendredi

Le dossier des Tueurs du Brabant, qui concerne des vagues d'attaques dans des supermarchés et d'autres commerces en 1983 et 1985 ayant fait 28 morts, est ouverte depuis plus de 40 ans.

D'après des sources proches de l'affaire, le parquet fédéral doit annoncer ce vendredi qu'il renonce à poursuivre cette enquête et qu'il demandera donc à fermer le dossier, sur lequel une dizaine de policiers travaillent toujours à plein temps.