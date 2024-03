Espagne: 53 personnes liées à un réseau de trucage de paris arrêtées

La police espagnole a annoncé vendredi avoir arrêté 53 personnes appartenant à une organisation internationale qui truquait des évènements sportifs et escroquait les maisons de paris, grâce à une technologie de pointe pour capter le signal des matches.

Ils étaient tous "jeunes, entre 18 et 25 ans, la majorité des hommes, sans revenus ou de faibles revenus, et ayant des liens amicaux avec le reste de l'organisation criminelle", a déclaré David Calvete, en charge du contrôle des jeux de hasards au sein de la police.

Arrêtées fin décembre, principalement à Madrid et Tolède (centre), ces 53 personnes prêtaient - contre rémunération - leur identités ou leurs comptes bancaires afin de permettre au réseau de parier sur différentes plateformes en ligne ou dans des maisons de paris sans attirer l'attention, a expliqué la police nationale lors d'une conférence de presse à Madrid.

Tous ces individus travaillaient pour une organisation qui avait été démantelée quelques mois avant, comme l'avaient annoncé les autorités en septembre dernier, avec l'arrestation de 22 personnes dont les deux chefs de ce gang international d'origine roumaine et bulgare qui s'était établi en Espagne.

Le groupe s'adonnait surtout au trucage des matches, principalement en Roumanie et en Bulgarie, en achetant directement les sportifs, mais aussi grâce aux paris en ayant recours à une technologie satellitaire qui leur permettait de capter les images des matches avec quelques secondes d'avance.

L'organisation a organisé des paris truqués pour quelque 2 millions d'euros et en a remporté 4 "dans plus de vingt pays", parmi lesquels la Roumanie, la Bulgarie, l'Ukraine, la Russie et la Bolivie, a expliqué Claudio Marinelli, chef de l'unité anti-blanchiment d'Interpol, qui a participé à l'opération, à l'instar d'Interpol.