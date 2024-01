Espagne: il braque une station service mais paie son soda avant de partir

"Curieusement, il a décidé de payer le soda qu'il avait attrapé sur un présentoir avant de prendre la fuite", ajoute-t-elle.

Le jeune homme et son complice, accusé de lui avoir prêté l'arme factice et de lui avoir fourni des indications durant le braquage, ont été identifiés et interpellés après seulement 48 heures d'enquête, précise le communiqué.

Lors de sa garde à vue, l'un des deux jeunes "a spontanément déclaré aux policiers (...) qu'il avait l'intention d'acheter une trottinette avec l'argent volé", indique la police.