Expertise ordonnée contre un grand-père suspecté d'attouchements

Les faits reprochés au prévenu s'étaient déroulés à Beyne-Heusay entre 2012 et 2014, puis entre 2015 et 2018, alors que ses petites filles étaient âgées de 7 et 12 ans au moment où les faits ont débuté.

Ces deux fillettes avaient rapporté subir les caresses déplacées de leur grand-père, qui se déshabillait devant elles, prenait sa douche avec elles et dormait avec elles. Le prévenu avait finalement reconnu le caractère déplacé de ses agissements. Il soutenait qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pu résister à ses pulsions.