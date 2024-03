Expertise ordonnée contre un Liégeois suspecté de viols sur une adolescente

Le tribunal correctionnel de Liège a décidé vendredi de solliciter l'avis d'un service spécialisé dans le traitement des délinquants sexuels avant de rendre son jugement dans le dossier d'un Liégeois poursuivi pour avoir commis des faits de viols, d'atteintes à l'intégrité sexuelle, de coups et de harcèlement. Ce prévenu, âgé de 37 ans, encourt plus de 6 ans de prison pour avoir entretenu des relations sexuelles avec une adolescente entre ses 14 et ses 16 ans.