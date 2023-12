Expulsion de locataires à Schaerbeek: le procès de la société de logement reporté à avril

"Largement informés de cette problématique, les autorités compétentes et les pouvoirs politiques doivent prendre la mesure de la situation et prendre leurs responsabilités. Des choix et des actes politiques forts doivent être pris urgemment", a communiqué le Front anti-expulsions. "Nous demandons que le bâtiment concerné soit confisqué, pour être dans un second temps transformé en logement social pour les plus démunis, et nous demandons que l'infraction de 'marchand de sommeil', inscrite dans le code pénal depuis 2005, soit mieux poursuivie. Nous demandons aussi que les locataires victimes puissent accéder plus facilement à un droit de séjour en Belgique".