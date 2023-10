Fausse alerte d'incendie dans le métro bruxellois

Un conducteur de métro a signalé des flammes dans le tunnel entre De Brouckère et Gare centrale mercredi, en fin de journée. Les sapeurs pompiers de Bruxelles ont analysé la situation, le trafic a été arrêté, mais rien n'est finalement à signaler, a confirmé le porte-parole du Siamu de Bruxelles peu avant 19h00.

"Il s'agissait d'une fausse alerte bien intentionnée de la part du conducteur de métro. Rien n'est à signaler", a indique le porte-parole des pompiers de Bruxelles à Belga.

Aux alentours de 18h30, un conducteur de métro a informé les pompiers de Bruxelles de flammes à hauteur du tunnel entre les stations de métro bruxelloises De Brouckère et Gare Centrale (lignes 1 et 5). Une reconnaissance des faits a eu lieu, le courant a été coupé, et le trafic a été interrompu sur ces lignes. Les conducteurs ont dû descendre du métro. Il s'agissait d'une fausse alerte.