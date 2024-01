Féminicide à Strépy-Bracquegnies : le procès a débuté à Mons

Le jury est composé de sept hommes et de cinq femmes. Deux femmes et un homme sont jurés suppléants.

Vanessa Samain, avocate générale, représente l'accusation.

L'accusé est défendu par Me Manon Mogenet et Me Valentine Crombé, toutes deux du barreau de Mons.

Les parties civiles sont représentées par Me Fabrice Guttadauria, Me Laura Danneau, Me Arnaud Lebas et Me Laurent Poisson. Les trois premiers sont du barreau de Mons, alors que dernier cité est du barreau de Charleroi.