Fin de l'information judiciaire concernant l'ancienne direction de BSCA

L'aéroport de Charleroi a déposé en septembre 2022 une plainte auprès du parquet de Charleroi contre son ex-CEO Jean-Jacques Cloquet et deux autres personnes, en raison de versements illégaux (warrants) en lien avec les règles de gouvernance. Cette information judiciaire a pris fin, a confirmé le parquet de Charleroi en début d'après-midi à la suite d'une information publiée par Lpost. Un second volet est également en cours d'enquête et concerne l'audit Forensic mené par Deloitte et commandé par l'aéroport. Le rapport met en lumière des opérations financières "atypiques", durant plusieurs années, pour lesquelles "le contexte et la justification de ces dépenses sont manquants". Ces transactions suspectes représentent un total de 7,235 millions d'euros. Des cas problématiques dans les dépenses de sponsoring, au niveau de certains marchés publics ainsi que dans les dépenses liées aux anciens membres du comité de direction de l'aéroport sont notamment pointés du doigt.

Le rapport épingle explicitement l'ex-CEO Jean-Jacques Cloquet, son CFO Denis Tellier et l'ancien directeur technique Patrick Lambrechts. Ce second volet est toujours en cours d'enquête, a révélé le parquet de Charleroi. "On attend l'issue de l'information judiciaire du second volet pour voir les suites à donner pour le premier dossier", a conclu l'autorité judiciaire.