Flagrant délit d'usage de gsm au volant dans le Limbourg ? 2 semaines de retrait de permis

"Toute personne manipulant son téléphone portable ou tout autre appareil mobile doté d'un écran tout en conduisant un véhicule à moteur devra immédiatement remettre son permis de conduire pendant 15 jours à compter du 1er février 2024, après quoi une amende sera également appliquée", a précisé M. Strauven.

Parquet et police du Limbourg veulent par ce biais envoyer un message clair et contribuer à la sécurité routière. "La distraction causée par l'utilisation d'un téléphone portable au volant est une cause d'accidents de la route parmi les plus meurtriers. Selon des études, 8% des accidents mortels impliquent l'utilisation d'un téléphone portable. En termes de victimes, cela représente 50 morts et 4.500 blessés par an".