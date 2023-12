Flandre: des mosquées turques mettent la ministre Rutten en demeure

Mme Rutten (Open Vld) affirme quant à elle que ce délai peut être dépassé si certains avis requis ne lui sont pas encore parvenus ou que de nouveaux faits doivent être clarifiés. La ministre a ainsi demandé un nouvel avis sécuritaire en raison de la situation au Proche-Orient et du niveau de la menace.

Son prédécesseur, Bart Somers, avait ouvert plus tôt cette année une procédure en suspension de trois mosquées reconnues, et envoyé un avertissement à neuf autres, en raison de l'ingérence étrangère qui y est constatée, notamment à la suite d'une enquête menée par la Sûreté de l'État et l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (OCAM). La Diyanet est l'administration turque responsable de la gestion du culte islamique en Turquie et auprès des diasporas turques à l'étranger.