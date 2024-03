Flics ripoux à Charleroi: la décision attendue vendredi matin

La chambre du conseil de Charleroi rendra, vendredi matin, sa décision concernant les trois policiers de Charleroi interpellés lundi en matinée dans le cadre d'un dossier à l'instruction pour faux en écriture par fonctionnaire, détournement par fonctionnaire, abus de confiance, violation du secret professionnel, consultation illicite de banque de données et infractions à la législation sur les armes, a confirmé Me Fabian Lauvaux, l'un des avocats des inculpés. L'un des policiers suspectés comparaîtra vendredi devant la chambre du conseil dans le cadre du dossier ayant mené à la perquisition lundi matin à Lodelinsart.

Les trois policiers interpellés lundi matin, pendant qu'une perquisition était menée au domicile d'un suspect rue de L'étang à Lodelinsart (Charleroi, Hainaut), ont comparu jeudi matin devant la chambre du conseil de Charleroi. Ces derniers sont inculpés pour plusieurs préventions liées à leur profession.

"On reproche à mon client d'avoir utilisé un véhicule de service à des fins privées (abus de confiance), d'avoir mal encodé ses horaires (faux en écriture) et d'avoir commis une infraction sur le stockage d'arme, ce qui normalement, est puni par une amende", a précisé Me Fabian Lauvaux, l'avocat d'un des inculpés. Un autre agent est également inculpé pour association de malfaiteurs dans le cadre du dossier ayant conduit à la perquisition lundi matin et au décès d'un membre des unités spéciales âgé de 36 ans.