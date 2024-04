Fluvius recherche la cause d'une fuite de gaz à Kapellen, le trafic ferroviaire perturbé

Le trafic ferroviaire sur la ligne Anvers-Essen est interrompu dans les deux sens depuis 11h35 en raison de la fuite de gaz, qui serait survenue lors de travaux, a indiqué le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Infrabel. La SNCB a réquisitionné des bus de remplacement pour transporter les voyageurs entre les gares d'Anvers-Noorderdokken et d'Essen.

Six rues autour de l'emplacement présumé de la fuite de gaz restent fermées à la circulation jusqu'à nouvel ordre, et les habitants sont invités à rester à l'intérieur et à garder les fenêtres et les portes fermées. La commune de Kapellen demande également d'éviter les abords de la gare.