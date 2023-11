Fort Chabrol à Mettet : l'homme retranché a été arrêté par les forces de l'ordre

L'homme qui devait être emmené en unité psychiatrique dans un hôpital spécialisé et qui s'était retranché à son domicile a été appréhendé par les forces spéciales de la police fédérale, a-t-on appris jeudi en fin de soirée. Des coups de feu ont été entendus.

Jeudi, en fin d'après-midi, un homme s'est retranché à son domicile en plein centre de Mettet. Une information confirmée par Marc Gilbert, le commandant des pompiers de la Zone Val de Sambre. "Des coups de feu ont été entendus mais on ne sait pas si l'homme est armé", a-t-il confié à l'agence Belga. "Des policiers de la zone Entre Sambre et Meuse ont établi un périmètre de sécurité et des pompiers ont été mis en stand-by sur la Place Joseph Meunier", a-t-il ajouté.

Selon les médias Vers l'Avenir et Sudinfo, des ambulanciers devaient emmener l'homme dans une unité psychiatrique d'un hôpital spécialisé et ce sont ces derniers qui ont donné l'alerte. Une unité d'intervention des forces spéciales est arrivée à Mettet aux environs de 21h00 pour tenter de déloger le protagoniste de son domicile. "Le forcené a été maîtrisé et arrêté", a expliqué le chef de corps de la zone Laurent Brunotti. "Nos services effectuent les devoirs d'enquête demandés par le parquet", a-t-il conclu.