Forte augmentation du nombre de recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers

"Beaucoup plus de recours ont été déposés en 2023 que les années précédentes, passant d'environ quinze mille à plus de vingt mille", explique Frédéric Tamborijn. "Il faut remonter à la période 2012-2015 pour observer un afflux aussi important."

Le Conseil du Contentieux des Etrangers, qui traite les recours introduits contre les décisions du Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides (CGRA) et de l'Office des Etrangers, a enregistré un total de 20.898 recours l'année dernière. Ceux-ci se répartissent en recours en annulation (12.464), dans lesquels le CCE examine uniquement la légalité de la décision, et les recours en matière de protection internationale. Ce nombre est passé à 8.434 en 2023.