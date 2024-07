France: le corps d'une femme démembré retrouvé, son conjoint placé en garde à vue

Le corps d'une femme démembré a été découvert samedi à Niort et une autopsie est en cours pour vérifier s'il appartient à une mère de famille portée disparue, a-t-on appris lundi de source policière et auprès du parquet. Son compagnon et père de leur trois enfants a été interpellé et placé en garde à vue lundi, selon la Nouvelle République.