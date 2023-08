France: le gîte incendié en Alsace n'était pas aux normes

"Le gîte n'avait pas subi le passage de la commission de sécurité qui est obligatoire" et "ne disposait pas des caractéristiques pour accueillir du public", a déclaré Mme Kielwasser.

"Si vous voulez conduire une voiture, il faut un permis, si vous voulez héberger du monde, il faut le passage de cette commission qui vous donne des préconisations sur la capacité d'accueil, etc. On va vous imposer un certain nombre de règles de sécurité", a expliqué la magistrate.