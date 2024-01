France : un jeune de 19 ans mis en examen pour le meurtre d'un adolescent à Saint-Denis

Un suspect de 19 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire pour le meurtre mercredi d'un adolescent de 14 ans à Saint-Denis, l'une des deux morts violentes de jeunes de cette ville de Seine-Saint-Denis cette semaine, a annoncé dimanche le parquet de Bobigny.

Vers 19h45 mercredi soir, un collégien de Saint-Denis de 14 ans, prénommé Sedan, avait été poignardé à mort sur le quai du métro à la station Basilique de Saint-Denis, sur la ligne 13. "Aucun lien ne semble exister en l'état des investigations entre ce meurtre" et la mort d'un second adolescent de Saint-Denis, grièvement blessé lors d'une rixe le (mercredi) matin même et qui a succombé samedi à ses blessures, a précisé le procureur de la République de Seine-Saint-Denis, Eric Mathais dans un communiqué.