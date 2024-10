France: un nourrisson de 17 jours enlevé, le plan alerte-enlèvement déclenché

Un nourrisson de 17 jours, né prématuré, a été enlevé dans une maternité en Seine-Saint-Denis (au nord est de Paris) lundi soir entre 23h00 et 23h30, provoquant le déclenchement du plan "alerte enlèvement", a annoncé mardi le ministère français de la Justice.

"Santiago, nouveau-né de sexe masculin, âgé de 17 jours, cheveux blonds, habillé d'un T-shirt marron de taille six mois et d'un pyjama blanc en velours épais a été enlevé à la maternité de l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, le 21 octobre 2024, entre 23h00 et 23h30", indique le communiqué du ministère. Celui-ci souligne que le nourrisson, étant prématuré, nécessite "une prise en charge médicale constante".

"Les suspects sont ses parents, un homme âgé de 23 ans, habillé d'un jean sombre, d'un T-shirt blanc, d'un blouson en jean bleu clair et d'un sur-blouson noir et une femme âgée de 25 ans, habillée d'un pull blanc, d'un blouson sans manche bleu clair et d'une jupe verte", précise le ministère dans l'alerte.