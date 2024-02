France: une enquête ouverte après des accusations de viols visant Gérard Miller

Une enquête a été ouverte après des accusations de "viols et agressions sexuelles, parfois sur victimes mineures" visant le psychanalyste Gérard Miller, a indiqué vendredi le parquet de Paris, qui a reçu six signalements de femmes.

En détail, le parquet a été destinataire, à la date de jeudi, de six signalements reçus "par courrier ou au sein d'un commissariat suivi d'un compte-rendu au parquet de femmes déclarant avoir subi des gestes a minima sexués de la part de Gérard Miller, auxquels elles relatent ne pas avoir donné leur consentement, entre 1995 et 2005", a-t-il précisé, confirmant une information du magazine Elle.

"Il appartiendra au parquet de déterminer la matérialité et la qualification des faits, de mesurer leur éventuelle prescription et d'apprécier les suites à donner", a-t-il ajouté.

Gérard Miller, chroniqueur régulier de plusieurs émissions de radio et de télévision, engagé à gauche et soutien de Jean-Luc Mélenchon depuis 2012, est mis en cause pour des comportements déplacés et des violences sexuelles par des dizaines de femmes, notamment lors de séances d'hypnose.