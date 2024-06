Fraudes informatiques et manque de personnel préoccupent le parquet du Brabant wallon

"C'est une matière à laquelle nous serons de plus en plus confrontés, et ces chiffres ne tiennent pas compte des personnes lésées qui ne déposent pas plainte", explique Marc Rézette. Le procureur insiste d'ailleurs sur l'importance de la prévention, qu'il considère comme la meilleure arme contre cette forme de criminalité.

Face à ce problème grandissant, le parquet du Brabant wallon manque d'effectifs. Si le cadre prévoit 19 magistrats, ils sont actuellement au nombre de 16.

Le problème est encore plus prononcé au secrétariat du parquet. "Nous devrions pouvoir compter sur une cinquantaine de personnes alors que notre effectif est plus proche de la trentaine. Le manque de magistrats et le cadre administratif défaillant nous obligent à établir des priorités, et à retarder des affaires comme les atteintes aux biens", regrette Marc Rézette.

Entre autres axes prioritaires, le parquet du Brabant wallon investit beaucoup d'énergie dans la lutte contre la criminalité économique et financière. Une moyenne de 1.500 dossiers sont ouverts chaque année.