Freddy Horion doit sortir de prison pour une institution

Horion, qui a assassiné six personnes et est le plus ancien détenu de Belgique, avait été condamné à la peine de mort en 1980, commuée ensuite en prison à vie. En mai, il a obtenu gain de cause devant la Cour européenne des droits de l'homme, car l'État belge ne lui a offert aucune perspective de libération anticipée.

"Il a été jugé qu'une détention plus longue de mon client n'est plus une option", a déclaré l'avocat Jurgen Millen au quotidien flamand. "Freddy Horion doit bien entendu avoir également l'opportunité de préparer son retour dans la société. C'est là que l'État belge a commis une faute."