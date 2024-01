Frédéric Van Leeuw proposé comme futur procureur général de Bruxelles par le CSJ

"En sa qualité de procureur fédéral pendant dix ans, il a accumulé une expérience incomparable sur le plan national et international, notamment dans le cadre de la crise terroriste et des attentats", pointe le CSJ.

Comme procureur fédéral, il a été membre actif du Collège des procureurs généraux et du Collège du ministère public et dispose donc d'une "vue globale sur les problématiques criminelles et les défis à relever sur les plans stratégique et opérationnel", estime le Conseil supérieur de la justice.

Le Roi (le ministre de la Justice) dispose dès lors d'un délai de 50 jours pour confirmer la présentation du CSJ.