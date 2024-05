Fuite de gaz dans une école à Mont-sur-Marchienne, la situation est rentrée dans l'ordre

Vingt maisons et une école maternelle et primaire ont été évacuées en matinée à la suite d'une fuite de gaz de moyenne pression lors de travaux au croisement des rues de la Tombe et Louise Michel à Mont-sur-Marchienne. "Un périmètre de 100 mètres a été mis en place et sollicité par les pompiers. Les élèves évacués se sont rendus en sécurité dans un autre établissement à 900 mètres de là", a précisé mercredi matin David Quinaux, porte-parole de la zone de police de Charleroi.

Ce dernier confirme que la situation est revenue à la normale sur place après une heure, quand la fuite a pu être colmatée vers 10h00.