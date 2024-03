Fusillade à Hensies : une peine de 12 ans de prison réclamée par le ministère public

Il a été remis aux autorités belges et placé sous mandat d'arrêt le 15 juin 2021. Le 11 août 2021, il a été remis en liberté par la chambre des mises en accusation.

Lundi, les parties civiles et le ministère public ont plaidé et requis la culpabilité du prévenu, notamment à cause de la ressemblance entre la moto du tireur et la sienne. La défense a contesté les éléments avancés par le ministère public. Le prévenu conteste les faits depuis le début.

Le jugement sera prononcé le 22 avril.