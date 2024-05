Fusillade mortelle dimanche à Sevran: deux hommes recherchés

Décédé avant même l'arrivée des secours, un des deux hommes a reçu une balle en pleine tête. Six balles ont touché la seconde victime, décédée malgré l'intervention des pompiers, a indiqué à l'AFP une seconde source policière.

Les deux hommes impliqués dans cette fusillade ont pris la fuite à pied, laissant un chargeur d'arme automatique et 18 douilles à proximité des victimes, ajoute cette source policière.

Les victimes étaient âgées de 35 et 31 ans, selon le préfet de police Laurent Nuñez, et étaient connues pour violences et trafic de stupéfiants, a indiqué une source policière à l'AFP.

Ce double homicide est survenu moins de 48 heures après une fusillade qui avait fait un mort et plusieurs blessés dans la même ville de Seine-Saint-Denis, des faits attribués par les autorités à la criminalité liée au trafic de drogue.

Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme de 28 ans avait été tué et quatre autres blessés lors d'une fusillade dans la cité des Beaudottes, quartier emblématique de cette ville de 52.000 habitants située à 25 km au nord-est de Paris.