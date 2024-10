Après un peu plus de deux heures de délibérations, le jury de la cour d'assises de Liège a déclaré mardi après-midi Gaëtan Vanwyngaerden coupable d'avoir commis le meurtre d'Eric Wilkin. Le Liégeois de 26 ans a aussi été reconnu coupable de menaces et d'entrave méchante à la circulation. La victime, un habitant de Saint-Georges âgé de 43 ans, avait été percutée par la voiture conduite par Gaëtan Vanwyngaerden à l'issue d'une course poursuite, le 22 juillet 2017, à Wanze.