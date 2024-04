Gérard Depardieu convoqué en vue d'un placement en garde à vue pour agressions sexuelles

Il doit répondre d'accusations d'agressions sexuelles portées par deux femmes qui l'accusent d'attouchements sur deux tournages. Une première fois en 2014 sur le tournage de "Magicien et les Siamois" et en 2021 sur le tournage des "Volets verts". La première, âgée de 24 ans à l'époque des faits, avait relaté dans Le Courrier de l'Ouest des "propos obscènes" lors de rencontres dans son hôtel particulier à Paris puis à plusieurs reprises, des agressions et propositions sexuelles lors du tournage. La deuxième rapportait dans Mediapart que l'acteur de Cyrano de Bergerac aurait tenu de nombreux propos graveleux pendant le tournage à Paris, le 10 septembre 2021, puis ultérieurement l'aurait "attrapée avec brutalité" et lui aurait "pétri la taille, le ventre, en remontant jusqu'à ses seins".

Gérard Depardieu est également mis en examen depuis décembre 2020 pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould.