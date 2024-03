Grandes marées d'équinoxe au Gabon: six adolescents meurent noyés

Six corps d'adolescents de 14 à 16 ans ont été repêchés depuis lundi sur les plages de Libreville à la suite de noyades lors des grandes marées d'équinoxe, a rapporté mardi la chaîne d'État Gabon 1ère.

"Six corps repêchés à la plage du Lycée Léon Mba", a indiqué la chaîne d'information, un bilan confirmé par un responsable du ministère de l'Intérieur, présent lors de la découverte de certains de ces corps mardi matin.

Les autorités ont été prévenues par des riverains et une association en charge du nettoyage des plages de la présence de corps rejetés par la mer à proximité de l'une des principales artères de circulation de la ville.

"Habituellement à Libreville la haute marée oscille entre 1,60 et 1,80m (..) mais depuis ce dimanche après-midi à l'heure de la pleine mer, nous avons atteint une marée allant jusqu'à plus de 2,50 m", a indiqué la cheffe du service météo marine dans un communiqué, Hélène Kengue, appelant à la prudence face au phénomène des "grandes marées d'équinoxe".

Deux fois par an, aux équinoxes d'automne et de printemps, l'alignement du soleil et de l'équateur accentue les phénomènes de marées.