Grave accident de la route à Mouscron

"La voiture était seule en cause et le chauffeur était seul à bord. Le conducteur a été désincarcéré et rapidement sorti des tôles de sa voiture. La victime, un Mouscronnois âgé d'une trentaine d'années, était grièvement blessé. Il a été pris en charge par le médecin-urgentiste et transféré vers un centre hospitalier, soit Mouscron, soit vers Courtrai", indiquait mercredi en début d'après-midi le lieutenant Mathieu Delneste qui a dirigé l'intervention.