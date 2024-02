Grève dès lundi soir du personnel de la prison de Mons écoeuré par les agressions

"Les agents n'en peuvent plus d'être agressés par des détenus", a indiqué Mario Parlapiano (CSC). "Notre cadre normal de 217 agents n'est pas rempli, il nous manque 11 travailleurs et, en plus de cela, nous comptons actuellement 16 agents en arrêt après des agressions par des détenus. Nous voulons bien donner le maximum dans une prison très vieille comme celle de Mons afin d'éviter que le bateau coule mais il y a des limites. Nous ne pouvons plus continuer à travailler dans ces conditions".

Par leur action de 24 heures, les syndicats veulent provoquer une réaction des instances supérieures. "Notre direction nous suit, c'est un fait, mais nous n'avons que des promesses venant des instances supérieurs et nous demandons donc à la direction générale et au politique d'agir. Nous attendons donc un signal fort pour faire bouger les choses."