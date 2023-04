Hasselt: "Les messages racistes entre profs dans le groupe Whatsapp ne sont pas privés"

Les conversations racistes et homophobes dans un groupe Whatsapp privé entre les huit enseignants d'une école sportive d'Hasselt ne relève pas de la sphère privée, selon Els Keytsman, co-directrice du centre interfédéral pour l'égalité des chances Unia. En raison de la gravité des faits, Unia a annoncé mercredi avoir également ouvert une enquête.

Les groupes Whatsapp sont des lieux publics, estiment les tribunaux qui ont déjà traité des cas similaires, a rappelé Mme Keytsman, au même titre que les bars et les cafés, a-t-elle ajouté.

Il est inadmissible qu' "un grand groupe d'enseignants (...) tienne régulièrement des propos homophobes et racistes à l'égard d'élèves et de collègues", estime Mme Keytsman qui rappelle que ceux-ci sont censés "veiller à ce que l'environnement scolaire soit sûr et agréable". Cet incident inquiète particulièrement Unia.