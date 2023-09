Hervé Bayingana Muhirwa pourra sortir de prison dans quelques semaines, selon son avocat

Hervé Bayingana Muhirwa pourra sortir de prison dans quelques semaines, a affirmé vendredi son avocat, Me Vincent Lurquin, à l'issue du prononcé sur les peines au procès des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016. Le Belgo-Rwandais a été condamné à 10 ans de réclusion mais a déjà passé presque sept ans et demi derrière les barreaux.

L'accusé n'a été reconnu coupable que de participation aux activités d'un groupe terroriste pour avoir notamment hébergé à deux reprises Mohamed Abrini et Osama Krayem, les deux terroristes qui ont renoncé à se faire exploser le 22 mars 2016. Il a été condamné à la peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende.

"Le verdict est assez sévère dans les termes mais Hervé a toujours reconnu avoir logé Krayem et Abrini avant les attentats, mais aussi après, en connaissance de cause. Cela valait une sanction et cette sanction, ce sont quand même 7,5 ans de prison, ainsi que cette prison intérieure, cette responsabilité morale qu'il a", a commenté Me Lurquin.