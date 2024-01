Homicide dans le milieu des chauffeurs routiers: Ilievski coupable du meurtre de Micevski

Les faits se sont produits le 3 mars 2018 au carrefour de l'Australiëstraat et de la Koopvaardijlaan, à Gand. Un groupe de chauffeurs de poids lourds avait pris l'habitude de s'y parquer pour cuisiner et manger ensemble. Le soir des faits, cinq routiers étaient présents et après un repas bien arrosé, une dispute avait éclaté entre Toni Ilievski et Ace Micevski. La victime avait été poignardée à quatre reprises, trois fois au flanc gauche et une fois dans le dos.