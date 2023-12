Homicide volontaire d'une quadragénaire à Charleroi: une suspecte inculpée

Le corps sans vie d'une femme âgée d'une quarantaine d'années a été découvert mardi matin par la police de Charleroi dans une habitation rue Chavannes, a précisé mercredi en fin de journée le parquet de Charleroi confirmant une information de Sudinfo. L'occupante des lieux a été inculpée et placée sous mandat d'arrêt pour homicide involontaire.

Le mari de la suspecte a donné l'alerte mardi matin à la police locale après être entré à son domicile. Le cadavre de la quadragénaire présentait plusieurs plaies par arme blanche et non létales, ainsi qu'une hémorragie cérébrale. "Une autopsie est prévue ce mercredi soir, pour permettre de connaître avec certitude la cause du décès", a confirmé le parquet de Charleroi.

L'occupante de l'habitation a été rapidement interpellée et présentée à la justice. À l'issue de son audition par le juge d'instruction, elle a été inculpée et placée sous mandat d'arrêt pour homicide volontaire. "Visiblement atteinte de problèmes psychiatriques, elle n'a pas été en mesure de donner davantage d'éléments sur les raisons qui l'ont poussé à commettre l'homicide. Le flou persiste encore sur le déroulement de la scène, mais aussi sur les raisons qui ont poussé la victime à se rendre sur place. Les maris des deux femmes se connaissaient", a ajouté l'autorité judiciaire mercredi soir.