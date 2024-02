Hossin A., inculpé pour crimes de guerre en Syrie, reste en détention

La chambre du conseil de Bruxelles a prolongé, jeudi, la détention préventive d'Hossin A. pour un mois supplémentaire, a indiqué le parquet fédéral à Belga. Cet homme est inculpé pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Syrie entre 2011 et 2016, sous le régime de Bachar al-Assad. C'est la première inculpation en Belgique pour des crimes commis en Syrie par une personne sous l'autorité du pouvoir en place.

Hossin A., ressortissant syrien vivant à Bruxelles, a été inculpé et placé sous mandat d'arrêt le 24 janvier, à la suite de perquisitions menées le 23 janvier à son domicile et aux sièges de deux sociétés qui sont liées à lui. Cet homme est soupçonné d'avoir été responsable d'une milice à Salamyeh, une ville située dans l'ouest de la Syrie, et d'avoir à ce titre torturé et tué de nombreuses personnes.

La guerre civile en Syrie a débuté en mars 2011, après que de nombreux Syriens sont descendus dans les rues de Damas, la capitale, pour dénoncer le régime dictatorial du président Bachar al-Assad. Ce mouvement a été brutalement réprimé par les autorités, engendrant des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés.