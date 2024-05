Le tribunal correctionnel d'Anvers a condamné lundi à huit ans de prison B. D. pour possession et diffusion d'images de violences sexuelles sur des enfants et viol sur deux mineurs âgés de 14 et 16 ans au moment des faits. L'ancien assistant de production, âgé de 36 ans, avait été interpellé l'été dernier en compagnie de l'ex-animateur radio Sven Pichal.