Huit ans de prison ferme pour viols sur trois de ses belles-filles

Mi-2018, une jeune fille de 16 ans dénonce le comportement et l'agression sexuelle qu'elle a subie de son beau-père à sa mère et à la police. Deux mois après cette première déclaration, deux autres victimes dévoilent avoir subi des viols et des attouchements par le même homme, quand ce dernier était en couple avec leur maman, une dizaine d'années plus tôt.

L'homme de 50 ans contestait les accusations des trois victimes, tout en admettant "diverses relations sexuelles consenties" avec une de ses belles-filles quand la relation sentimentale qu'il entretenait avec la mère de cette dernière battait de l'aile. Pour les deux autres victimes, ce dernier évoquait des "mensonges" ou confirmait "une vie de couple" quand il a appris que sa compagne le trompait. Une peine de sept ans de prison ferme était requise par le parquet contre le prévenu.