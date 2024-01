Huit ans de prison pour des viols sur une jeune fille en état de vulnérabilité

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé mercredi matin une peine de huit ans de prison par défaut avec arrestation immédiate contre un prévenu poursuivi pour des viols commis sur une jeune fille en état de vulnérabilité entre juillet 2017 et mars 2022. Auditionné, le prévenu avait indiqué avoir entretenu "des relations sexuelles consenties" avec la victime, atteinte d'une déficience mentale. Le ministère public avait requis la peine de prison prononcée.

Fin mars 2022, après une balade tardive, le comportement de la jeune fille a interpellé sa maman. Interrogée, la victime, atteinte d'une déficience mentale lui donnant un âge mental de 3 ans, a alors révélé qu'elle avait été emmenée au domicile du prévenu et qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle.

Jugé par défaut, le prévenu a expliqué en audition avoir entretenu "des relations sexuelles consenties" avec la victime durant plus de quatre ans. "Pour moi, elle avait toute sa tête. Elle m'a proposé que je lui enlève sa culotte et son pantalon. Elle s'est couchée volontairement dans le divan. Elle me l'a demandé", avait-il ajouté.