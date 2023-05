Huit ans de prison pour une tentative d'homicide à Lambusart

La cour d'appel du Hainaut a réformé, jeudi, un jugement prononcé en juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Charleroi, condamnant M.D d'une peine de six ans de prison ferme pour une tentative de meurtre et un vol avec violence. Le prévenu est condamné à une peine de huit ans de prison en appel.

Le 10 mars 2021, le prévenu a commis un vol avec violence au préjudice d'un étudiant devant son école à Wanfercée-Baulet. Frappée à la tête par le prévenu et un complice, la victime avait réussi à se réfugier auprès d'ouvriers, qui travaillaient sur un chantier dans les environs. Les deux hommes voulaient lui soutirer une somme de 200 euros.

Le 23 janvier 2022, vers 03h30, M.D a tenté de tuer un homme à Lambusart (Fleurus) en le frappant de quatre coups de couteau. Il n'avait pas toléré que cette personne refuse d'ouvrir sa porte à lui et ses amis, qui avaient fêté un anniversaire en consommant de l'alcool et du cannabis. Quand l'homme a finalement ouvert sa porte, il est revenu sur ses pas et l'a frappé avec son couteau.