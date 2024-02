Huit ans de prison pour violences conjugales et viols à Rochefort

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné mercredi, en état de récidive, un homme poursuivi pour violence conjugale à l'encontre de deux compagnes entre mai et octobre 2023 à Rochefort, à huit ans de prison ferme. Des préventions de viol, violation de domicile, menaces verbales et harcèlement téléphonique lui étaient également reprochées.

Le prévenu avait déjà été condamné 20 fois dont 17 par un tribunal correctionnel avant cette nouvelle condamnation.

Il a commencé à se montrer violent avec sa première compagne après trois semaines de relation. "Ses colères étaient de plus en plus intenses. Le 15 juin, une dispute a éclaté et des coups ont été portés. Monsieur voulait se réconcilier sous la couette. Après avoir résisté plusieurs heures, madame, n'ayant pas d'autre choix, s'est laissée faire. Elle n'a pas résisté mais n'était pas consentante pour autant", expliquait le parquet de Namur.