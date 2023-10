Huit ans de prison requis contre Benabdelhak pour une tentative d'évasion à Saint-Gilles

"Monsieur Benabdelhak savait très bien quel scénario était en train d'être écrit. Il savait ce qui allait se passer", a exposé le procureur, précisant que des contacts téléphoniques apparaissent entre Mohamed Benabdelhak et Djawed A., "son fidèle lieutenant" dans l'organisation criminelle qu'il dirige, active dans le trafic de stupéfiants.

Le représentant du ministère public a estimé que le "pedigree" de Mohamed Benabdelhak n'était un secret pour personne. "Il est le baron de la cité de Creil (Nord de la France). Il a de nombreux antécédents judiciaires en France", a-t-il dit.

Concernant Djawed A., le procureur a requis une peine de sept ans de prison. "C'est lui qui a mis sur pied le projet d'évasion en demandant à l'avocate de venir à la prison afin que Mohamed Benabdelhak se trouve au parloir et non dans sa cellule", a-t-il dit. "Et il a effectué les repérages pour la première tentative d'évasion".