Huit ans de prison requis pour des agressions sexuelles commises entre 1999 et 2004

En 2004, l'une des victimes avait dénoncé à la police des agressions sexuelles subies durant cinq ans, avant de revenir sur ses déclarations. "Elle n'avait plus de contact avec son frère biologique à l'époque, qui est resté dans sa famille d'accueil chez le prévenu, quand elle dépose plainte. On lui a promis qu'elle pourrait renouer des liens avec son frère si elle faisait marche arrière. C'est pour ça qu'elle est revenue sur sa plainte", a expliqué la partie civile.

Interrogé, le prévenu a contesté les agressions sexuelles subies par sa fille adoptive et a reconnu avoir déjà passé de la pommade sur la poitrine et sur le dos de sa fille biologique. "C'était à sa demande, afin de la soigner et sans aucune connotation sexuelle. Je me suis occupé d'eux comme une mère, comme certaines femmes ne le feraient pas", a confié l'homme âgé de 82 ans.

Le ministère public a requis une peine de 8 ans de prison contre le suspect. Me Poisson, à la défense, a sollicité un acquittement pour l'ensemble des faits reprochés.

Le jugement est attendu pour le 13 mars prochain.