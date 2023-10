Huit ans de prison requis pour des violences sexuelles à l'encontre de ses petites-filles

L'une des deux sœurs a raconté les faits à la police en 2021, lors d'un entretien à la suite du suicide d'une de ses amies. La jeune fille décédée lui avait parlé d'abus sexuels commis par son beau-père. La victime avait alors également raconté des faits similaires commis par son grand-père à la police.

Des attouchements, des baisers et des commentaires se produisaient depuis si longtemps qu'elle ne pouvait pas dire quand ils avaient commencé. Sa sœur avait raconté plus tard des histoires similaires, y compris à propos de l'argent distribué par le grand-père lorsque les deux jeunes filles étaient devenues témoins des abus de l'une et de l'autre.