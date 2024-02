Huit ans de prison requis pour Mohamed D. connu en France pour trafic de drogue

Le parquet fédéral a requis mardi une peine de huit ans de prison assortie d'une amende de 640.000 euros à l'encontre de Mohamed D. Condamné en France en 2012 pour trafic de stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, l'homme "travaillait" déjà à l'époque avec Abdelwahab G., l'un des dirigeants présumés du dossier Encro, relatif à une vaste organisation criminelle active dans le trafic de drogue et mise au jour après le décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC.