Huit ans et trois mois de détention pour un dealer qui avait coupé l'oreille d'un ami

Un homme de 26 ans a été reconnu coupable de torture, de recrutement de mineurs pour des actes criminels, ainsi que de détention et de trafic de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Malines. Il a dès lors été condamné mardi à huit ans et trois mois de détention pour l'ensemble de ces préventions. Une femme de 38 ans, impliquée dans le trafic de stupéfiants, a, elle, écopé d'un an de détention avec sursis probatoire.