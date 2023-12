Huit ans requis contre une Liégeoise poursuivie pour tentative d'assassinat

Le parquet a requis vendredi devant le tribunal correctionnel de Liège une peine de 8 ans de prison contre une Liégeoise âgée de 30 ans poursuivie pour avoir commis une tentative d'assassinat et deux scènes de coups et blessures. La sœur de la prévenue et une amie avaient été ciblées par son impulsivité.