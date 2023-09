Huit ans requis pour une tentative d'assassinat sur son ex-compagne

Le parquet général a requis mardi devant la cour d'appel de Liège une peine de 8 ans de prison contre un habitant de Saint-Georges-sur-Meuse poursuivi pour avoir commis une tentative d'assassinat sur son ex-compagne. Le prévenu n'avait pas supporté la rupture et avait fait feu à 13 reprises en direction de la victime et de celui qui tentait de lui venir en aide.

Les faits s'étaient déroulés le 4 mars 2022 à Grâce-Hollogne. Le prévenu n'avait pas supporté une rupture sentimentale. Préalablement à la principale scène, il avait déjà commis des faits de harcèlement, de coups, de violation de domicile et de vol de GSM envers son ex-compagne. Il avait été mis en garde par la justice pour ces différents comportements.

Le jour des faits, sous l'influence de médicaments et d'alcool, il s'était muni de deux armes et s'était rendu chez son ex-compagne. Il avait voulu pénétrer dans la maison par le garage mais l'habitante s'y était opposée. Le prévenu avait alors fait feu à 13 reprises en direction de son ex-compagne et d'un homme qui avait tenté de lui venir en aide. Cet homme, recroquevillé au sol, avait été touché de trois tirs aux membres inférieurs.